Terremoto ai Campi Flegrei, cittadini svegliati da scossa di magnitudo 3.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 3:23 in provincia di Napoli, nell’area dei Campi Flegrei. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto un ipocentro molto superficiale, a circa 2 chilometri di profondità, con epicentro a 5 chilometri da Pozzuoli.

Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente in diversi quartieri dell’area flegrea e in alcune zone del capoluogo, svegliando numerosi residenti. Al momento, tuttavia, non si segnalano danni a persone o cose.

A distanza di circa un minuto è stata registrata una seconda scossa, una replica di magnitudo 2.9, che ha confermato la persistenza dell’attività sismica nella zona.

L’episodio si inserisce nel quadro del fenomeno del bradisismo che interessa da tempo l’area dei Campi Flegrei, caratterizzata da frequenti sollevamenti del suolo e da un’intensa attività sismica superficiale. Le autorità e la Protezione Civile continuano a monitorare costantemente l’evolversi della situazione.

 

 

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia.

