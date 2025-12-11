Terremoto ai Campi Flegrei, registrata nuova scossa di magnitudo 2.0

Nuova scossa di terremoto a Pozzuoli. I sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 11:07 di oggi, giovedì 11 dicembre, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro localizzato nei pressi del Monte Nuovo ad una profondità di circa tre chilometri.
La scossa, prolungatasi per diversi secondi, è stata avvertita distintamente dai cittadini residenti tra la parte alta e quella bassa della città di Pozzuoli, fino ai quartieri di Arco Felice, e nel comune di Bacoli a Baia, Cappella, Monte di Procida.
L’evento sismico è stato inoltre accompagnato da un boato, percepito sia dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro che da quelli residenti lungo la fascia costiera. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.