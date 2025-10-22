Terremoto all’alba ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8

PUBBLICITÀ

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 2.8 poco prima delle ore 7, per la precisione alle 6.59 di oggi, mercoledì 22 ottobre.

Il sisma non è stato fortunatamente granché avvertito dalla popolazione, anche se gli strumenti dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia lo hanno correttamente registrato, collocandone l’epicentro in mare, al largo di Pozzuoli, in linea d’aria quasi a metà fra Pozzuoli e Bacoli. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 4 chilometri sotto il livello del suolo.

«L’evento – dice una nota del comune puteolano – potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro». Ieri pomeriggio si era concluso uno sciame sismico iniziato nella notte: 91 scosse registrate, la maggiore delle quali era 2.5 scala Richter, tutte ovviamente localizzate nell’area della caldera vulcanica, quindi afferibili ai movimenti bradisismici ben noti nella zona.