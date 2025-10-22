PUBBLICITÀ
HomeCronacaTerremoto all'alba ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8
CronacaCronaca locale

Terremoto all’alba ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Terremoto all'alba ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8
Terremoto all'alba ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8
PUBBLICITÀ

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, magnitudo 2.8 poco prima delle ore 7, per la precisione alle 6.59 di oggi, mercoledì 22 ottobre.

Terremoto all’alba ai Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 2.8

Il sisma non è stato fortunatamente granché avvertito dalla popolazione, anche se gli strumenti dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia lo hanno correttamente registrato, collocandone l’epicentro in mare, al largo di Pozzuoli, in linea d’aria quasi a metà fra Pozzuoli e Bacoli. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 4 chilometri sotto il livello del suolo.

PUBBLICITÀ

«L’evento – dice una nota del comune puteolano – potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro». Ieri pomeriggio si era concluso uno sciame sismico iniziato nella notte:  91 scosse registrate, la maggiore delle quali era 2.5 scala Richter, tutte ovviamente localizzate nell’area della caldera vulcanica, quindi afferibili ai movimenti bradisismici ben noti nella zona.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati