Sono trascorsi 46 anni dall’immane tragedia provocata dal terremoto che devastò l’Irpinia e la Basilicata. Quasi tremila persone morirono sotto le macerie delle proprie case, o in conseguenza del crollo degli edifici.

A oltre quarantacinque anni da quel tragico 23 novembre 1980, il sisma dell’Irpinia resta una ferita ancora aperta: per una ricostruzione non del tutto completata, per una riqualificazione in parte mai intrapresa, per i ricordi strazianti di chi in 90 secondi ha perso tutto. Perché alle 19:34 di una domenica in apparenza normale una scossa di magnitudo 6.9 della scala Richter fratturò anima e ossa di Irpinia e Basilicata, causando 2.914 vittime.

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Il messaggio di Mattarella per il terremoto dell’Irpinia

Tante vite non poterono essere salvate per le difficoltà e i ritardi nei soccorsi. Il numero dei senzatetto si contò in centinaia di migliaia: sofferenze, disperazione e sacrifici che si sono prolungati per anni nel difficile percorso di ricostruzione. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato così la tragedia in occasione delle commemorazioni ufficiali: «Nella ricorrenza del più catastrofico evento della storia repubblicana, il terremoto dell’Irpinia, desidero anzitutto ricordare le vittime, e con esse il dolore inestinguibile dei familiari, ai quali esprimo i miei sentimenti di vicinanza. Anche il senso di comunità che consentì allora di reagire, di affrontare la drammatica emergenza, e quindi di riedificare borghi, paesi, centri abitati, e con essi le reti di comunicazione, le attività produttive, i servizi, le scuole, appartiene alla nostra memoria civile. Profonda è stata la ferita alle popolazioni e ai territori. Immensa la volontà e la forza per ripartire».