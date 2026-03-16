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Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 3.3 all’ora di pranzo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 3.3 all'ora di pranzo
Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 3.3 all'ora di pranzo
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Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 13:35 nel Golfo di Policastro, nel Salernitano, al largo della costa cilentana. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Secondo i dati dell’istituto, il sisma si è verificato a circa 300 chilometri di profondità, con epicentro in mare al largo del tratto di costa tra Marina di Camerota, Palinuro e Pisciotta. Data la notevole profondità dell’ipocentro, la scossa non sarebbe stata avvertita dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni.

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Le sale operative continuano il monitoraggio della situazione.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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