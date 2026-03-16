Terremoto in Campania, scossa di magnitudo 3.3 all’ora di pranzo

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 13:35 nel Golfo di Policastro, nel Salernitano, al largo della costa cilentana. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
Secondo i dati dell’istituto, il sisma si è verificato a circa 300 chilometri di profondità, con epicentro in mare al largo del tratto di costa tra Marina di Camerota, Palinuro e Pisciotta. Data la notevole profondità dell’ipocentro, la scossa non sarebbe stata avvertita dalla popolazione. Al momento non si segnalano danni.
Le sale operative continuano il monitoraggio della situazione.