PUBBLICITÀ
HomeCronacaTerremoto magnitudo 5.1 in Calabria, la forte scossa a largo di Reggio
CronacaCronaca nazionale

Terremoto magnitudo 5.1 in Calabria, la forte scossa a largo di Reggio

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Terremoto magnitudo 5.1 in Calabria, la forte scossa a largo di Reggio
Terremoto magnitudo 5.1 in Calabria, la forte scossa a largo di Reggio
PUBBLICITÀ

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.1, è stata avvertita alle 05:53 a Reggio Calabria, con numerose segnalazioni anche da Messina e da altre zone di Sicilia e Calabria. L’epicentro, secondo quanto riporta il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare al largo della costa ionica a una profondità di 65 chilometri.

Lo ha detto all’ANSA il capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella che sta seguendo le verifiche dalla Sala operativa di Catanzaro. «Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato – ha detto Costarella – ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. Ho sentito anche la commissaria dell’Asp di Reggio Calabria e anche per l’ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni»

PUBBLICITÀ

Nessuna segnalazione di danni

Nessuna segnalazione di danni dopo il terremoto di magnitudo 5.1 registrato a oltre 20 chilometri dalla costa ionica calabrese.

Il punto della Protezione Civile

«Non abbiamo rilevato danni a cose o persone in seguito alla scossa di terremoto». A confermarlo, all’Adnkronos, Domenico Costarella, a capo della Protezione civile regionale calabrese, a proposito della forte scossa che si è verificata all’alba di questa mattina lungo la costa calabra sud orientale. «Il sisma è stato avvertito così distintamente dalla popolazione proprio perché si è verificato in mare – ha aggiunto Costarella -. Come Protezione civile abbiamo eseguito immediatamente una ricognizione nei Comuni prospicienti l’epicentro e possiamo confermare che non c’è stato alcun danno. La nostra attività, lo ricordiamo, può essere esclusivamente preventiva e non predittiva, ma possiamo garantire che tutte le funzioni del nostro dipartimento sono costantemente in allerta».

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati