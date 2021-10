Una scossa di terremoto ha iteressato la provincia di Frosinone nella tarda mattinata di oggi, giovedì 28 ottobre nel territorio del Basso Lazio.

Si tratta di una lieve scossa, che si è verificata alle ore 12.43, quando la terra improvvisamente ha tremato.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia appena tre minuti dopo che si è verificata ha elaborato una prima stima della magnitudo, che sarebbe compresa tra 2.8 e i 3.3, poi accertata a 3.1.

Terremoto avvertito anche in Campania

L’epicentro è localizzato a due chilometri ad Ovest da Belmonte Castello, Comune di poche centinaia di anime, in provincia di Frosinone, ad una profondità di 9 chilometri. I residenti del paese e dei centri vicini hanno avvertito la scossa.

La scossa è stata avvertita fino a Cassino, che si trova a dieci chilometri di distanza. Alcuni hanno detto di aver percepito delle leggere vibrazioni.

Le verifiche sono in corso, al momento non si registrano danni a persone o cose.

La settimana scorsa 15 scosse ai Campi Flegrei

Quindici scosse di terremoto hanno interessato l’area dei Campi Flegrei, nel golfo di Pozzuoli, la scorsa settimana. Secondo quanto riferisce una nota dell’Osservatorio Vesuviano, la sequenza di eventi sismici è legata ai fenomeni del bradisismo e si è verificata nell’arco di circa otto ore, a partire, secondo quanto riferito dall’Ingv, alle ore 2:47. Dalle ricognizioni effettuate dalla Polizia Municipale di Pozzuoli e dai tecnici della Protezione Civile comunale non si evincono, al momento, danni e conseguenze significative.

In totale i sismografi hanno registrato 15 terremoti con magnitudo compresa tra 0.8 e 1.5. L’evento principale si è verificato alle ore 2,47 alla profondità di 1,7 km nell’area dell’Accademia Aeronautica, a poche centinaia di metri dal vulcano Solfatara. L’evento ha interessato la zona di Pozzuoli alta e sulla fascia costiera, in particolare la linea di costa tra il Rione Terra e la località La Pietra. L’amministrazione comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli sta seguendo da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto.