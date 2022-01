Scossa di terremoto nei Campi Flegrei, allerta sui social

Stasera è stata avvertita una scossa di terremoto nei Campi Flegrei. Tanti cittadini di passaggio e residenti hanno avvertito il lieve sisma che, però, è stato registrato a 2 chilometri di profondità. Secondo alcune segnalazioni scritte su Facebook il sisma è stato avvertito a Pozzuoli in via Napoli, nel Rione Solfatara, in via Antiniana.

I DATI UFFICIALI SULLA SCOSSA DI TERREMOTO DELL’INGV

Un terremoto di magnitudo Md 1.0 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

14-01-2022 20:54:52 (UTC) 44 minuti, 20 secondi fa

14-01-2022 21:54:52 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.824, 14.131 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli).