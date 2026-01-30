PUBBLICITÀ
Terreno trasformato in discarica abusiva a Ischia, imprenditore finisce nei guai

Nicola Avolio
Un blitz della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di una discarica abusiva sull’isola di Ischia, denunciato un noto imprenditore. I militari, in particolare, hanno sequestrato un’area abusiva di 300 metri quadrati contenente 860 metri cubi di materiale di demolizione e 2 automezzi, e denunciato il responsabile, proprietario del sito e legale rappresentante di un’impresa edile.

La vasta area è stata individuata a Forio e i 2 automezzi, intestati all’impresa, erano intenti a scaricare materiale edile. Nel corso dell’intervento è emerso come l’intera area venisse utilizzata per lo stoccaggio di materiali da risulta proveniente da demolizione, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, sversati su un terreno vegetale a rischio di contaminazione.

La discarica abusiva è stata sequestrata. Inoltre, uno dei conducenti degli automezzi, impiegati nello scarico dei materiali, è risultato privo di regolare contratto di lavoro con l’impresa. All’esito dell’attività, il responsabile, sprovvisto di autorizzazioni per la raccolta e il deposito dei rifiuti e di formulari attestanti il trasporto degli stessi, è stato deferito per illecita gestione di rifiuti e per violazione del vincolo paesaggistico caratterizzante l’intero territorio dell’Isola verde.

