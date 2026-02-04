PUBBLICITÀ

Nella scorsa notte, intorno alle ore 02:30, si è verificato un grave incidente stradale in Via Ponte dei Granili che ha visto coinvolto un operatore dell’azienda ASIA Napoli, attualmente ricoverato in condizioni critiche.

Terribile incidente a Napoli, operatore Asìa travolto dall’auto in corsa

Secondo i primi rilievi effettuati dal personale dell’Infortunistica Stradale, una Peugeot 5008 condotta da un giovane di 21 anni procedeva in direzione San Giovanni. All’altezza del civico 61, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo ha tamponato l’auto che lo precedeva, ribaltandosi.

Nella carambola, la vettura ha terminato la sua corsa abbattendosi su un’auto in sosta e contro un automezzo ASIA fermo per le operazioni di raccolta dei rifiuti. L’operatore ecologico, che in quel momento si trovava sul retro del mezzo per il carico dei bidoni della differenziata, è stato travolto violentemente nell’impatto.

Bilancio dei feriti

L’operatore ASIA, trasportato d’urgenza presso l’Ospedale del Mare, è attualmente ricoverato con prognosi riservata.

Il conducente della Peugeot è stato invece medicato presso l’ospedale CTO, ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

Provvedimenti e indagini

Gli agenti intervenuti sul posto hanno immediatamente proceduto al sequestro dei veicoli coinvolti per consentire gli approfondimenti tecnici necessari. Come da protocollo, il conducente del veicolo ribaltato è stato sottoposto agli accertamenti urgenti per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica (alcol e sostanze stupefacenti).

Le autorità sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.

L’Amministrazione Comunale ha manifestato la propria vicinanza al dipendente e alla sua famiglia in queste ore di grande apprensione e sta seguendo l’evolversi delle sue condizioni di salute.