Terribile scontro auto-moto a San Giovanni a Teduccio, giovane ricoverata in rianimazione

Gravissimo incidente ieri sera poco prima della Mezzanotte in corso San Giovanni a Teduccio. Una giovane di 23 anni, N. D’A. è ricoverata in rianimazione all’ospedale del Mare dopo che la sua moto Honda Sh 300 si è scontrata con un’auto, una Lancia Y, condotta da una 29enne rimasta illesa.

Schianto auto-moto a San Giovanni a Teduccio, giovane ricoverata in gravi condizioni

Stando a quanto ricostruito sin qui dagli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia municipale diretta dal comandante Gaetano Amodio, la Lancia Y mentre percorreva corso San Giovanni ha svoltato a sinistra all’altezza del civico 440 con l’intenzione di entrare all’interno del parco Luigi Settembrini.

Poco dopo la manovra è sopraggiunto da dietro lo scooter che ha impattato contro la fiancata sinistra dell’auto. Gravi le conseguenze per la 23enne passeggera della moto. Trasportata all’Ospedale del Mare in codice rosso, è in rianimazione intubata. La prognosi resta riservata e le sue condizioni destano preoccupazioni.

Trasportata in ospedale anche la ragazza che guidava la moto, R.M. 25 anni, risultata essere senza patente di guida. Illesa, invece, la conducente della Lancia Y.