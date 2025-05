“Terroni ignoranti, l’avete ammazzata voi” offese su TikTok ai genitori di Martina

PUBBLICITÀ

“La verità è che l’hanno ammazzata i genitori, ignoranti”, “voi (i genitori) siete dei terroni… siete delle bestie… in Italia gli ignoranti non dovrebbero fare i figli… i cani sono meglio di voi”. Accompagnato dal suo avvocato Sergio Pisani, Marcello Carbonaro, padre Martina Carbonaro – la 14enne uccisa dall’ex a colpi di pietra ad Afragola – nel tardo pomeriggio di ieri si è recato dai carabinieri per denunciare, per diffamazione, un profilo TikTok sul quale è stato pubblicato un video nel quale la responsabilità della morte di Martina viene di fatto attribuita al padre e alla madre.

Nel video pubblicato sul social, particolarmente offensivo sia nei confronti della vittima, sia nei confronti dei suoi genitori, un uomo sottolinea tra l’altro che in Italia gli ignoranti non dovrebbero fare i figli e che ci vorrebbe “la patente per procreare” e, infine, che gli ignoranti “beccati a fare i figli, dovrebbero essere sterilizzati”.

PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ