Terrore a Secondigliano, donna azzannata da due pitbull mentre passeggia col suo cagnolino

Una volante del Commissariato ha salvato un’anziana donna dalla furia di due cani pitbull che l’hanno aggredita in via dei Ciliegi a Secondigliano. Il tempestivo intervento degli agenti ha evitato conseguenze ben peggiori all’anziana donna che passeggiava col suo piccolo cagnolino. La donna è stata ferita e poi medicata. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Da successive indagini, si è risalito al padrone dei due molossi invitato a presentarsi al Dipartimento di Prevenzione, Area di Coordinamento di Sanità Pubblica, dell’Asl.

Altri controlli a Secondigliano

Stamattina gli agenti del Commissariato Secondigliano e personale dell’ASL NA1, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano nel corso del quale sono state identificate 55 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, e controllati 32 veicoli.

Gli agentii hanno sanzionato un esercizio commerciale in corso Secondigliano per violazioni in materia di sicurezza alimentare per mancanza dei requisiti di tracciabilità, mancata differenziazione dei rifiuti, per la mancata esposizione dei prezzi sui prodotti esposti e del cartello orario giornaliero dell’attività, elevando sanzioni per un totale di 4.000 euro.

Deteneva ai fini di spaccio 28 involucri di hashish e cocaina: arrestato in via Cupa Capodichino. Giovanni Rossarolla, 50 anni, si trova da ieri al carcere di Poggioreale dopo l’arresto compiuto dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato di Secondigliano diretto dal vicequestore aggiunto Raffaele Esposito.