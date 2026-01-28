Teverola in lutto per Pasquale, il giovane ha perso la battaglia contro la leucemia

Teverola si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Pasquale Badile, venuto a mancare all’età di 30 anni al termine di una difficile lotta contro la leucemia.
Negli ultimi mesi aveva affrontato anche un trapianto di midollo osseo, nella speranza di superare la malattia, ma le sue condizioni si sono progressivamente aggravate.
Originario di Teverola, Pasquale si era trasferito a Ferrara per motivi di lavoro, dove esercitava la professione di infermiere. Nonostante la distanza, aveva mantenuto un forte legame con il suo paese natale, partecipando attivamente alla vita sociale e associativa del territorio.
La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità, che lo ricorda come un giovane disponibile e impegnato, animato da un forte senso di solidarietà anche nella sua scelta professionale.
Pasquale lascia il padre Leandro, la madre Carmela, il fratello Luigi e la cognata Mara. I funerali sono stati celebrati oggi, 28 gennaio, alle 16:30, presso la chiesa di San Giovanni Evangelista a Teverola.