Una donna, residente nella provincia di Napoli, si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli dopo le ennesime pesantissime minacce subite dall’ex marito.

“Ti uccido e torno a fare la malavita”, botte e minacce choc all’ex moglie nel Napoletano

“Da settembre siamo perseguitati, quando ha aggredito sia mia madre, spingendola dalle scale, che me”, racconta la signora a Borrelli. “Entrambe siamo finite al pronto soccorso e da quell’episodio ho trovato il coraggio di denunciare. Erano cinque anni che mio marito mi costringeva a vivere lontano dalla mia famiglia, dai miei affetti, anche da mia madre Quell’episodio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho chiesto il divorzio e ho trovato la forza per recarmi dai carabinieri. Pochi giorni fa le ennesime violentissime minacce di morte, perché nostra figlia si rifiuta di stare con lui, dopo le brutte esperienze vissute in casa ha paura del padre. Sono andata nuovamente in caserma per presentare una nuova denuncia ma chiedo a gran voce che qualcosa si muova. Il mio ex ha avuto anche cattive frequentazioni con la malavita locale, ho davvero paura per me e per la mia famiglia. Spero in una rapida risposta del giudice per me e per tutte le donne vittime di maltrattamenti e violenze”.

“Chiedo che vengano presi provvedimenti urgenti per mettere in salvo questa donna e la sua famiglia – afferma Francesco Emilio Borrelli, deputato di AVS – Nonostante la legge sul codice rosso e l’importante lavoro di Polizia e Carabinieri, alcune storie di violenza tardano a trovare la parola fine. Bisogna fare di più su questo fronte perché le donne vittime di maltrattamenti, abusi e violenze devono avere il diritto di vivere la propria vita liberamente. Sarò accanto alla donna e alla sua famiglia per aiutarla a trovare una nuova serenità”.