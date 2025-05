Rissa a Parma per i festeggiamenti dello Scudetto del Napoli

PUBBLICITÀ

Sui social sono virali le immagini relative agli scontri tra tifosi azzurri che festeggiano lo scudetto del Napoli in centro a Parma e i sostenitori della squadra locale. La rissa avrebbe coinvolto una ventina di persone con tre feriti. Due di questi intorno a mezzanotte sono finiti all’ospedale maggiore. Un 18enne è stato dimesso subito, un 33enne in condizioni di gravità media è ancora ricoverato. E’ successo nella zona di via Farini, dove alcuni locali hanno avuto danni.

Insulti razzisti ai tifosi del Napoli

Sui social le immagini sono accompagnate da insulti rivolti al Sud e in particolare ai napoletani da parte dei cittadini parmigiani: “Dobbiamo caricarli sui pullman e riportarli a Napoli come si fa con gli extracomunitari’ ‘Troppi meridionali a Parma ci siamo rotti le palle’. Secondo alcuni testimoni, che hanno scritto al deputato Francesco Emilio Borrelli si sarebbe trattato di “Un’aggressione ingiustificata e pianificata a famiglie con bambini e ragazzini, da parte di delinquenti incappucciati, rappresentanti della curva Nord della loro cittadina. Dai giornali locali sarebbe stata omesso questo dettaglio”.

PUBBLICITÀ

“La deriva di razzismo che sfocia in violenza non solo verbale ma, come accaduto a Parma, anche con aggressioni fisiche ai danni di famiglie partenopee è un tema molto preoccupante. Esprimo la massima disapprovazione per quanto accaduto e trovo altrettanto vergognoso e indecente leggere quanto espresso sui social network da alcuni pseudo-tifosi ducali. Offese gratuite a sfondo razziale, elaborate da cervelli imbottiti di banalità, luoghi comuni e cultura della sopraffazione del prossimo. Solo menti piccine possono esprimere simili banalità. Piuttosto bisogna isolare i violenti e gli hater da tastiera e su questo piano mi aspetto una risposta civile importante dalla città di Parma. Dietro la passione per la squadra del cuore si nasconde tanto disagio giovanile che si trasforma in violenza. Le scene di Parma non sono certo una novità, purtroppo. Le partite di cartello spesso richiedono l’impiego di massime misure di sicurezza da parte delle Prefetture perché ritenute a rischio. E’ dunque un’emergenza che accompagna il mondo del tifo ovunque”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che ha ricevuto le immagini e le testimonianze dei presenti in piazza al momento degli scontri.

PUBBLICITÀ