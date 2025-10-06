PUBBLICITÀ
Entra al liceo per girare un video, tiktoker denunciato nel Beneventano

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Entra al liceo per girare un video, tiktoker denunciato nel Beneventano
Entra al liceo per girare un video, tiktoker denunciato nel Beneventano
I Carabinieri della Stazione di Telese Terme, nell’ambito di attività di controllo del territorio e tutela della sicurezza pubblica, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un giovane del luogo, noto sui social per la sua attività da TikToker. Il giovane si è reso responsabile dei reati di interferenze illecite nella vita privata e interruzione di pubblico servizio.

L’indagine è scaturita a seguito della diffusione online di un video, girato all’interno di un istituto scolastico superiore del centro termale, in cui il giovane – senza alcuna autorizzazione – accedeva agli ambienti della scuola durante l’orario di lezione, disturbando le attività didattiche in corso e riprendendo personale e studenti, talvolta inconsapevoli, per poi pubblicare le immagini sul proprio profilo social, seguito da migliaia di utenti.

Preoccupazioni di genitori e insegnanti

L’iniziativa, evidentemente volta a ottenere visibilità mediatica, ha però comportato una serie di violazioni della normativa vigente a tutela della privacy e del regolare svolgimento dell’attività scolastica, suscitando preoccupazione tra docenti e genitori, che hanno prontamente segnalato l’accaduto. L’attività investigativa condotta dai Carabinieri ha permesso di identificare il responsabile e raccogliere elementi utili a configurare i reati contestati. Il giovane è stato pertanto denunciato in stato di libertà. La persona denunciata è da ritenersi sottoposta alle indagini e pertanto presunta innocente fino a sentenza definitiva.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

