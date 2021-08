Da Temptation Island al Grande Fratello Vip, nuova avventura per Tommaso dopo l'addio a Valentina

Dal cast di Temptation Island a quello della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Questo il percorso che potrebbe spettare a Tommaso, ex volto del reality girato sull’isola in Sardegna. A riportare l’indiscrezione è Davide Maggio, secondo il quale il giovane – 21 anni ed ex fidanzato di Valentina – potrebbe finire nella casa più spiata d’Italia. Tommaso è diventato famoso, più che per la partecipazione al programma sentimentale targato Mediaset, per la sua eccessiva gelosia nei confronti della sua Valentina.

Il giovane romano ha deciso di concludere il suo viaggio nei sentimenti da solo, per poi pentirsene subito. Adesso, invece, sono già scoppiate le polemiche per la sua eventuale partecipazione: da una parte chi non vede l’ora di vederlo in ‘azione’, dall’altra chi non è riuscito ad apprezzarlo.

Temptation Island, guerra social tra Stefano e Manuela: “Fingi di vivere la favola”

Dopo Temptation Island 2021 è guerra a distanza fra Stefano Sirena e l’ex fidanzata Manuela Carriero. Nonostante i nuovi compagni infatti, conosciuti proprio durante l’avventura nel reality condotto da Filippo Bisciglia, i due continuano a lanciarsi frecciatine e ultimamente Stefano Sirena ha dedicato a Manuela un post su Instagram: «Alcune persone – ha scritto sul social – fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato».

Temptation Island 2021, Stefano Sirena contro Manuela Carriero

A Temptation Island 2021 la coppia formata da Stefano Sirena e l’ex fidanzata Manuela Carriero non ha resistito al falò di confronto, e i due hanno deciso di lasciare il reality separati ma accompagnati dai rispettivi tentatori.

In una recente intervista Manuela ha criticato duramente il comportamento tenuto nel programma da Stefano Sirena, che l’avrebbe appunto spinta a mettere fine alla relazione. Le sue parole però non devono essere piaciute al diretto interessato, che da Instagram ha condiviso un post che sembra fare chiaro riferimento alla sua ex. A fianco di una sua foto di fronte allo specchio Stefano ha scritto: «Ci sono persone che vanno avanti e quelle che fingono di viversi la favola ma continuano a rivangare il passato. Battute pessime, scrivi ancora oggi alle mie ex. Insulti di ogni genere. Cerchi approvazione nei modi più disperati. Sii matura, goditi la tua felicità!».

Il clima insomma rimane rovente nonostante sia Stefano che Manuela durante Temptation Island 2021 abbiano trovato l’amore. La Carriero si accompagna col tentatore Luciano Punzo mentre Sirena ha recentemente condiviso un post che lo vede sdraiato a letto assieme all’ormai ex single Federica Cleo.