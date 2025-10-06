PUBBLICITÀ
Topi d’appartamento in azione a Qualiano, la rabbia dei residenti: “Non si può dormire tranquilli”

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Paura, rabbia e tensione è ciò che stanno vivendo gli abitanti di via Donizetti e via Cimarosa a Qualiano. Da tempo, ormai, gli appartamenti nel Comune dell’area Nord di Napoli sono diventati bersaglio per i ladri, che troppo spesso stanno mettendo a segno raffiche di furti uno dietro l’altro.

Gli ultimi, in ordine di tempo, quelli appunto avvenuti tra via Cimarosa e via Donizetti nel cuore della notte appena trascorsa: tre ladri, sono entrati dalla prima delle due strade sopracitate, e in tutta nonchalance si sono introdotti in maniera anche piuttosto acrobatica in vari appartamenti. Per quanto siano riusciti a portare via solo poche cose, l’allarme per la sicurezza cresce tra i residenti, che lamentano di non riuscire nemmeno a dormire tranquilli la notte, con la paura costante che qualcuno possa intromettersi di soppiatto in casa.

Di seguito, il video dei topi d’appartamento in azione stanotte, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona:

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

