Topi d’appartamento in azione a Qualiano, la rabbia dei residenti: “Non si può dormire tranquilli”

Paura, rabbia e tensione è ciò che stanno vivendo gli abitanti di via Donizetti e via Cimarosa a Qualiano. Da tempo, ormai, gli appartamenti nel Comune dell’area Nord di Napoli sono diventati bersaglio per i ladri, che troppo spesso stanno mettendo a segno raffiche di furti uno dietro l’altro.

Gli ultimi, in ordine di tempo, quelli appunto avvenuti tra via Cimarosa e via Donizetti nel cuore della notte appena trascorsa: tre ladri, sono entrati dalla prima delle due strade sopracitate, e in tutta nonchalance si sono introdotti in maniera anche piuttosto acrobatica in vari appartamenti. Per quanto siano riusciti a portare via solo poche cose, l’allarme per la sicurezza cresce tra i residenti, che lamentano di non riuscire nemmeno a dormire tranquilli la notte, con la paura costante che qualcuno possa intromettersi di soppiatto in casa.

Di seguito, il video dei topi d’appartamento in azione stanotte, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della zona: