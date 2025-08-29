Topi nell’hotel a Ischia, i clienti scappano in strada: “Ridateci i soldi”

PUBBLICITÀ

Giovedì, 27 agosto, a Lacco Ameno si è verificato un episodio che ha suscitato allarme tra i turisti: un gruppo di 16 ospiti di un hotel ha abbandonato improvvisamente la struttura dopo aver notato la presenza di topi all’interno dell’edificio. Spaventati e indignati, i clienti sono scesi in strada chiedendo l’intervento delle autorità.

Sul posto è giunta una pattuglia del commissariato di Ischia, che ha raccolto le testimonianze dei villeggianti e richiesto l’intervento dell’Asl per verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’albergo. Nell’attesa degli accertamenti, alcuni turisti hanno deciso di interrompere la vacanza e lasciare immediatamente l’isola, mentre altri hanno chiesto un rimborso alla direzione della struttura.

Ieri mattina un episodio analogo è stato segnalato in un altro hotel, questa volta a Ischia Porto, dove i clienti hanno denunciato la presenza di ratti nelle aree comuni della struttura ricettiva.