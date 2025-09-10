PUBBLICITÀ
Incidente a Torre del Greco, la 22enne Annunziata muore dopo la caduta

Stanotte all’1:45 i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia intervengono a via Cavallo incrocio via Purgatorio per un incidente stradale a Torre del Greco. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento c’era stato uno scontro tra la una Honda Transalp e un 28enne che guidava un’Alfa Mito.

Il conducente della moto, un 38enne di Napoli, è in prognosi riversata in ospedale. Purtroppo la passeggera 22enne di Acerra, Annunziata Mele, è morta dopo la caduta. Il conducente dell’auto, invece, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni.

