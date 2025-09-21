PUBBLICITÀ
Torre del Greco, colpi di pistola sul litorale: ferito un uomo di 59 anni

Di Redazione Internapoli
Momenti di paura a Torre del Greco, dove nella serata di sabato si sono registrati colpi di arma da fuoco in via De Gasperi, a ridosso del litorale. Un uomo di 59 anni è rimasto ferito a una gamba.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe riferito agli agenti del locale commissariato di essere stata avvicinata da due persone, che avrebbero poi esploso diversi colpi di pistola contro di lui. Uno di questi lo ha raggiunto alla gamba.

Il 59enne è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni sono monitorate, ma al momento non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo del ferimento gli agenti hanno eseguito i rilievi e sequestrato alcuni bossoli. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e risalire agli autori dell’agguato.

