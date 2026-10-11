Torre del Greco, raffica di colpi contro un’auto parcheggiata in strada

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Falanga 9 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Diversi i proiettili sparati contro una Lancia Musa parcheggiata in strada.
Indagini per chiarire dinamica e matrice. Rilievi a cura del nucleo investigativo di Torre Annunziata
Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in via Falanga 9 per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Diversi i proiettili sparati contro una Lancia Musa parcheggiata in strada.