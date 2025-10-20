PUBBLICITÀ

Blitz all’alba dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina tra Buonabitacolo, Casalbuono e Napoli. Sei le persone raggiunte da misura cautelare nell’ambito di una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro.

Traffico di droga tra Napoli e il Vallo di Diano, sei arresti dopo il blitz all’alba

In particolare, per uno degli indagati è stato disposto il carcere, tre sono finiti agli arresti domiciliari e due sono stati sottoposti all’obbligo di firma. L’indagine ha permesso di disarticolare un gruppo attivo nel traffico di sostanze stupefacenti tra il Vallo di Diano e il capoluogo partenopeo.

Durante le perquisizioni i militari dell’Arma hanno sequestrato cocaina e hashish, pronte per essere immesse sul mercato locale. L’operazione ha visto impegnati numerosi carabinieri, supportati da unità cinofile, in diverse località del comprensorio valdianese e nell’area napoletana.

Le indagini proseguono per delineare ulteriori responsabilità e canali di approvvigionamento della droga.