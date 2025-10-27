Traffico in tilt a Melito, Tir ignora il divieto e resta incastrato tra via Roma e via Casamartino

PUBBLICITÀ

Pomeriggio di caos a Melito, dove un Tir ha ignorato il divieto di transito per mezzi pesanti all’altezza delle Colonne, finendo per bloccare completamente la circolazione in una delle arterie principali della città. Il mezzo pesante, nel tentativo di attraversare via Roma all’incrocio con via Casamartino, è rimasto bloccato a causa delle dimensioni eccessive rispetto alla carreggiata, creando disagi e rallentamenti in tutta la zona.

In pochi minuti, il traffico è andato in tilt: lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni e molti automobilisti sono rimasti intrappolati, impossibilitati a proseguire. Numerose le segnalazioni arrivate al comando della Polizia Municipale, che è intervenuta prontamente sul posto per tentare di gestire la situazione. Gli agenti stanno deviando il traffico e coordinando le operazioni di manovra del camion, nel tentativo di liberare la strada e ripristinare la normale viabilità.

PUBBLICITÀ