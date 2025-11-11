PUBBLICITÀ
Traffico internazionale di droga, no all’estradizione del narcos

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Nessuna estradizione. Non vi sono le condizioni per accogliere la domanda proveniente dal Brasile. E così la Corte d’appello di Napoli (sezione misure di prevenzione e estrazione per l’estero) ha detto no all’estradizione di Mamadou Yaya Diallo, già condannato dal governo di Brasilia a sette anni di reclusione perché accusato di un fiorente traffico di cocaina dal Brasile alla Francia. L’uomo, classe 1975, è riuscito però ad evitare l’estradizione grazie all’abile strategia difensiva del suo legale, l’avvocato Angelo Rossi, che ha evidenziato il trattamento inadeguato a cui il suo assistito sarebbe andato incontro se fosse stato trasferito oltreoceano. Oltre a questo le argomentazioni del penalista hanno spinto i giudici anche a revocare la custodia cautelare in carcere per Diallo

