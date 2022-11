Tragedia a Castel Volturno, 40enne muore lanciandosi dalle scale dopo lite con la compagna

Una lite terminata in tragedia. E’ quanto successo a Castel Volturno nella serata di ieri, dove un uomo di circa 40 anni è morto dopo essersi gettato dalla tromba delle scale al termine di una lite con la compagna.

Il tutto è iniziato con una chiamata della donna al 113, notevolmente spaventata a causa di un confronto molto acceso con il compagno. All’arrivo dei poliziotti, l’uomo si era allontanato, per poi tornare indietro nel momento in cui gli agenti stavano cercando di calmare la donna e capire cosa fosse successo. Inizia un dialogo anche con l’uomo ma all’improvviso l’uomo si sarebbe allontanato bruscamente, gettandosi nel vuoto dalla tromba delle scale all’ottavo piano. Morto sul colpo, sotto gli occhi increduli dei poliziotti e della compagna.

Giunto il 118 sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

MORTO A CASTEL VOLTURNO, SI INDAGA SULL’ACCADUTO

Il fatto è avvenuto in via Del Mare, nel comune di Castel Volturno, località Fontana Blu. Sul caso indagano gli uomini del locale commissariato e della squadra mobile della Questura di Caserta. Possibile che la vittima sia caduta accidentalmente o che possa aver compiuto un gesto estremo per ripicca della compagna che aveva allertato il 113. La magistratura ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia. Saranno gli accertamenti medico-legali a stabilire le cause della morte.