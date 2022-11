Zero contributi per chi assume percettori del Reddito di Cittadinanza, la novità della manovra finanziaria

La bozza della Manovra 2023 varata dal Consiglio dei ministri lunedì contiene vari cambiamenti per il prossimo biennio, e anni successivi; coinvolti anche i percettori del rdc. Sono svariati i punti trattati dalla Manovra 2023 e la premier Giorgia Meloni si dice sodisfatta del lavoro del so ‘team’. La premier ha infatti definito la ridorma: “coraggiosa e concreta, che bada al sodo e offre una visione sulle priorità economiche”. Dalla riduzione delle accise su assorbenti, pannolini e mance all’aumento di quelle sulle sigarette la Manovra punta alla modifica di alcune parti del sistema economico della nazione.

Alcuni punti della Manovra 2023

Pensione anticipata – “flessibile” – per un anno

Uno dei punti trattati è quello delle pensioni anticipate, definita nel testo come “pensione flessibile“. Il regime transitorio inserito all’interno della bozza prevede infatti l’anticipo della pensione ai 62anni d’età e ai 41 di contributi. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive che la sostituiscono gestite dall’Inps: “possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni“.

Adeguamento pensioni, minime comprese, biennale

Quello sopracitato non è però l’unico punto trattato dalla Manovra che riguarda le pensioni. Sarà infatti in vigore per il biennio 2023-2024 la revisione del meccanismo d’indicizzazione delle pensioni (minime comprese). Per contrastare l’inflazione, allo stesso tempo, gli assegni più bassi aumenteranno su base mensile per il prossimo biennio (1,5 punti percentuali per l’anno 2023 e di 2,7 punti per il 2024).

Incentivi per chi rifiuta il pensionamento anticipato

Un’ulteriore modifica nell’ambito delle pensioni arriva sugli gli incentivi. Coloro i quali, avendo maturato i requisiti minimi necessari per procedere al pensionamento, potranno rinunciare al contributo relativo all’assicurazione generale o a quello delle sue forme sostitutive. In questo modo cade l’obbligo del datore di versamento contributivo. La somma che il datore avrebbe dovuto versare è corrisposta al lavoratore.

Decontribuzione al 100% per chi assume percettori rdc

I contributi di chi assumerà percettori di rdc verranno azzerati totalmente. La bozza motiva così la scelta: “al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza“. Ai datori di lavoro che, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumeranno percettori del reddito di cittadinanza sarà riconosciuto, per massimo 12 mesi, l’esonero del 100 per cento dei contributi.

Stop aggiornamento multe Istat (biennale)

Come si legge nella bozza: “in considerazione dell’eccezionalità della situazione economica, è sospeso l’aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istat” per il biennio 2023/2024.

Aumento finanziamenti sanitari

Aumenta il finanziamento del fabbisogno sanitario standard che arriva a 2 miliardi di euro per il 2023 e 2 miliardi annui a decorrere dal 2024. Fonte che si amplia per far fronte all’aumento dell’energia e per sopperire alla necessità di vaccini Covid e cure per chi lo ha contratto.

Fondo alimentare

La bozza parla di un fondo, per la sovranità alimentare, da 25 milioni di euro per il 2023, stessa quota per i tre anni successivi. La misura, come spiega la bozza, rafforzerà “il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione del costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari“.

Aumento tassa forfait al 15% con paletto

Uno degli articoli della bozza prevede inoltre che la tassa forfait al 15% degli autonomi aumenta da 65 a 85mila euro ma con un paletto. In modo retroattivo salta anche durante il corso dell’anno qualora il contribuente dovesse superare i 100mila euro di ricavi e compensi.

Incentivo su Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026

Nella bozza si legge inoltre lo stanziamento di 400 milioni per le opere di Milano-Cortina in vista delle Olimpiadi invernali 2026.

Accisa su sigarette in crescita negli anni 2023-2024-2025

L’accisa delle sigarette sale a 36 euro per mille sigarette tradotto in poco più di 70 centesimi in più sui pacchetti da venti. L’accisa è però in aumento nei due anni successivi: nel 2024 arriverà a 36,50 su mille sigarette e nel 2025 a 37 euro sullo stesso quantitativo.

Fondo Centro accoglienza animali sequestrati

Si sviluppa un fondo di 2,65 milioni per il Centro di accoglienza per gli animali sequestrati e confiscati dai carabinieri o dal comando forestale.

Incremento indennità pronto soccorso

Arriva anche un incremento dell’indennità di pronto soccorso. Come cita la bozza: “le risorse destinate all’indennità sono incrementate di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, nei limiti degli importi annui lordi di 60 milioni di euro per la dirigenza medica e di 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, in ragione dell’effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2024“.

Finanziamenti videosorveglianza e sicurezza urbana

Verrà rifinanziata l’autorizzazione della spesa per impianti di videosorveglianza da parte del Comune. A disposizione 15milioni di euro per gli anni 2023 e per il biennio che lo segue.

Tassa plusvalenze criptovalute e detassazione mance

In aggiunta al testo unico delle imposte sui redditi vengono aggiunte “le plusvalenze e gli altri proventi” realizzante a seguito di rimborso o cessione onerosa, permuta o detenzione di cripto valuta “non inferiori complessivamente a 2 mila euro nel periodo d’imposta“. Nel testo si legge inoltre la detassazione sulle mance al 5%.