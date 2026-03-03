PUBBLICITÀ
Tragedia a Maddaloni, Francesco Pingue muore a 20 anni dopo la caduta dal balcone

Di Gianluca Spina
Non ce l’ha fatta Francesco Pingue, il 20enne caduto dal balcone della sua abitazione in via Carrarone a Maddaloni nella giornata di giovedì 26 febbraio. Dopo alcuni giorni di ricovero in condizioni disperate, il giovane è deceduto in ospedale.

Subito dopo la caduta erano intervenuti i sanitari del 118, che lo avevano trasportato d’urgenza in codice rosso. Ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a intubazione, il ragazzo era apparso fin da subito in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici di strapparlo alla morte, il suo cuore ha cessato di battere.

Sulla vicenda stanno ora indagando le forze dell’ordine per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, resta anche quella del gesto volontario. La notizia ha profondamente colpito la comunità: la famiglia del giovane, molto conosciuta e apprezzata in città, è stretta in un dolore immenso.

