Tragedia alla vigilia di Capodanno, Azzurra muore a 12 anni per una polmonite fulminante

PUBBLICITÀ

La morte di Azzurra Breda ha scosso profondamente il territorio della Riviera del Brenta, lasciando un senso di incredulità e dolore difficile da colmare. La bambina, 12 anni, non è riuscita ad arrivare al nuovo anno: è deceduta il 31 dicembre 2025 all’ospedale di Padova, dove era ricoverata da pochi giorni. Il sindaco di Campolongo Maggiore, Mattia Gastaldi, ha affidato ai social un messaggio di cordoglio, esprimendo lo sgomento e l’impotenza di fronte a una perdita così improvvisa e ingiusta.

Azzurra era stata colpita inizialmente da una forma influenzale che, nel giro di pochissimo tempo, ha avuto un’evoluzione drammatica. Dopo tre giorni di ricovero, le sue condizioni si sono aggravate fino all’esito fatale. Ogni tentativo di intervento, sia da parte dei genitori sia dell’équipe medica, non è purtroppo riuscito a fermare il decorso della malattia.

PUBBLICITÀ

Una tragedia consumata in pochi giorni

Il peggioramento è stato rapidissimo. Il 28 dicembre, dopo giorni di febbre alta e sintomi influenzali particolarmente intensi, la dodicenne era stata accompagnata dai genitori al Pronto soccorso pediatrico di Padova. I medici avevano disposto il ricovero nel reparto di Pediatria, inizialmente come misura precauzionale. Nel giro di poche ore, però, il quadro clinico si è complicato: l’infezione respiratoria è degenerata in una grave polmonite, rendendo necessario il trasferimento in Terapia intensiva pediatrica.

Nonostante il monitoraggio costante e le cure specialistiche, l’evoluzione è stata inarrestabile. La morte di Azzurra ha lasciato sotto shock la famiglia e l’intera comunità di Sant’Angelo di Piove di Sacco, stretta ora nel lutto.

Che cos’è la polmonite fulminante

La polmonite fulminante è una forma rara ma estremamente aggressiva di infezione polmonare, nota per la sua capacità di peggiorare in tempi molto brevi. Può svilupparsi come complicanza di un’influenza o di altre infezioni respiratorie, virali o batteriche, quando l’organismo non riesce a contrastare l’infiammazione. I primi segnali possono apparire simili a quelli di una comune influenza, ma l’evoluzione è rapida e violenta: compaiono difficoltà respiratorie marcate, affanno anche a riposo e un brusco calo dei livelli di ossigeno nel sangue. Proprio questa velocità di progressione rende la patologia particolarmente pericolosa, tanto che, anche in presenza di cure immediate e ricovero ospedaliero, può avere un esito fatale.