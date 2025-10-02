Tragedia in Campania, Concita muore a 41 anni durante il parto

PUBBLICITÀ

Tragedia nella notte alla clinica Malzoni di Avellino: Concita Perna, 41 anni, originaria di Lioni, è deceduta durante il parto. Il neonato è venuto alla luce e gode di buone condizioni di salute. Lo riporta Il Mattino.

Le cause della morte non sono ancora state chiarite, ma tra le ipotesi al vaglio dei medici vi sarebbe una grave emorragia.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Lioni, già segnata da un altro lutto poco più di un anno fa: la sorella di Concita, Teresa, era scomparsa all’ospedale Niguarda di Milano dopo un trapianto di cuore che non aveva avuto esito positivo.

Un dolore immenso che colpisce ancora una volta la famiglia Perna e lascia sgomenti amici e concittadini.