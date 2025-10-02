PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia in Campania, Concita muore a 41 anni durante il parto
CronacaCronaca locale

Tragedia in Campania, Concita muore a 41 anni durante il parto

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Tragedia in Campania, Concita muore a 41 anni durante il parto
Tragedia in Campania, Concita muore a 41 anni durante il parto
PUBBLICITÀ

Tragedia nella notte alla clinica Malzoni di Avellino: Concita Perna, 41 anni, originaria di Lioni, è deceduta durante il parto. Il neonato è venuto alla luce e gode di buone condizioni di salute. Lo riporta Il Mattino.

Le cause della morte non sono ancora state chiarite, ma tra le ipotesi al vaglio dei medici vi sarebbe una grave emorragia.

PUBBLICITÀ

La notizia ha sconvolto l’intera comunità di Lioni, già segnata da un altro lutto poco più di un anno fa: la sorella di Concita, Teresa, era scomparsa all’ospedale Niguarda di Milano dopo un trapianto di cuore che non aveva avuto esito positivo.

Un dolore immenso che colpisce ancora una volta la famiglia Perna e lascia sgomenti amici e concittadini.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati