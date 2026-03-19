PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia in Campania, neonata muore dopo ricovero per crisi respiratoria: indagini in...
CronacaCronaca locale

Tragedia in Campania, neonata muore dopo ricovero per crisi respiratoria: indagini in corso

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
neonata morta benevento
PUBBLICITÀ

Tragedia durante la notte all’Ospedale San Pio di Benevento: una neonata di due mesi è deceduta dopo essere stata ricoverata per una crisi respiratoria. La piccola era giunta in ospedale ieri sera, è stata dimessa e riportata a casa, ma le sue condizioni sarebbero peggiorate. Una volta trasportata nuovamente dai genitori al nosocomio, la neonata è morta, probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

I genitori, che hanno anche una gemellina, hanno immediatamente denunciato l’accaduto in Questura.

PUBBLICITÀ

La squadra mobile ha acquisito la cartella clinica della piccola per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale, mentre la Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo e attende di disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati