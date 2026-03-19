Tragedia in Campania, neonata muore dopo ricovero per crisi respiratoria: indagini in corso

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Tragedia durante la notte all’Ospedale San Pio di Benevento: una neonata di due mesi è deceduta dopo essere stata ricoverata per una crisi respiratoria. La piccola era giunta in ospedale ieri sera, è stata dimessa e riportata a casa, ma le sue condizioni sarebbero peggiorate. Una volta trasportata nuovamente dai genitori al nosocomio, la neonata è morta, probabilmente a causa di un arresto cardiaco.

I genitori, che hanno anche una gemellina, hanno immediatamente denunciato l’accaduto in Questura.

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La squadra mobile ha acquisito la cartella clinica della piccola per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso. La salma è stata trasferita nell’obitorio dell’ospedale, mentre la Procura della Repubblica di Benevento ha aperto un fascicolo e attende di disporre l’autopsia per chiarire le cause della morte.