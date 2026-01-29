PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia in elicottero a Benevento, è morto anche il pilota Venanzio Rapolla
CronacaCronaca locale

Tragedia in elicottero a Benevento, è morto anche il pilota Venanzio Rapolla

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tragedia in elicottero a Benevento, è morto anche il pilota Venanzio Rapolla
Tragedia in elicottero a Benevento, è morto anche il pilota Venanzio Rapolla
PUBBLICITÀ

Si è spento nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell’Aeronautica in pensione, che era alla guida dell’elicottero ultraleggero precipitato a Benevento, in cui aveva perso la vita sul colpo anche l’imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni di Airola.

Rapolla, napoletano, era il presidente dell’Aeroclub di Benevento, esperto pilota ed istruttore con oltre 10mila ore di volo. Ricoverato inizialmente all’ospedale San Pio di Benevento, era stato poi trasferito in condizioni disperate al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte.

PUBBLICITÀ

Sull’incidente, la Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta, anche se l’ipotesi più accreditata sembra portare ad un guasto tecnico del velivolo.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati