Tragedia in elicottero a Benevento, è morto anche il pilota Venanzio Rapolla

Si è spento nella notte Venanzio Rapolla, 68 anni, colonnello dell’Aeronautica in pensione, che era alla guida dell’elicottero ultraleggero precipitato a Benevento, in cui aveva perso la vita sul colpo anche l’imprenditore Pasquale Esposito, 76 anni di Airola.

Rapolla, napoletano, era il presidente dell’Aeroclub di Benevento, esperto pilota ed istruttore con oltre 10mila ore di volo. Ricoverato inizialmente all’ospedale San Pio di Benevento, era stato poi trasferito in condizioni disperate al Cardarelli di Napoli, dove è deceduto nella notte.

Sull’incidente, la Procura di Benevento ha aperto un’inchiesta, anche se l’ipotesi più accreditata sembra portare ad un guasto tecnico del velivolo.