Tragedia in Irpinia, agente di polizia trovato senza vita in un casolare

Di Nicola Avolio
Tragedia ad Ariano Irpino. Un agente di polizia in servizio presso il commissariato cittadino è stato trovato morto all’interno di un casolare di campagna.

L’agente, appena 44enne e tra i più dinamici del reparto volante, noto per i suoi interventi encomiabili, si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore ad opera della moglie, che ha rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i colleghi della Polizia, i Carabinieri e il personale del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Restano ignote le cause che hanno portato al tragico gesto. La Procura di Benevento è stata informata e il magistrato di turno ha disposto gli accertamenti di rito.

