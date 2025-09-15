PUBBLICITÀ

Tragedia ad Ariano Irpino. Un agente di polizia in servizio presso il commissariato cittadino è stato trovato morto all’interno di un casolare di campagna.

Tragedia in Irpinia, agente di polizia trovato senza vita in un casolare

L’agente, appena 44enne e tra i più dinamici del reparto volante, noto per i suoi interventi encomiabili, si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco. La scoperta è avvenuta nelle scorse ore ad opera della moglie, che ha rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i colleghi della Polizia, i Carabinieri e il personale del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano.

Restano ignote le cause che hanno portato al tragico gesto. La Procura di Benevento è stata informata e il magistrato di turno ha disposto gli accertamenti di rito.