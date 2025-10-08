PUBBLICITÀ
Tragedia in spiaggia a Forio, accusa un malore e muore tra i bagnanti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Una tragedia ha scosso la mattinata di Forio, sull’isola d’Ischia. Un turista di nazionalità ceca, che si trovava in località Fortino in spiaggia, ha infatti accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

L’arenile, complice anche la giornata con clima decisamente favorevole, era affollata e subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo, un 50enne.

Sul posto anche carabinieri, polizia e il medico legale chiamato a ricostruire le cause del decesso sulle quali però non sembrano esserci dubbi.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

