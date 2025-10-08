Tragedia in spiaggia a Forio, accusa un malore e muore tra i bagnanti

PUBBLICITÀ

Una tragedia ha scosso la mattinata di Forio, sull’isola d’Ischia. Un turista di nazionalità ceca, che si trovava in località Fortino in spiaggia, ha infatti accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

L’arenile, complice anche la giornata con clima decisamente favorevole, era affollata e subito è stato lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso dell’uomo, un 50enne.

Sul posto anche carabinieri, polizia e il medico legale chiamato a ricostruire le cause del decesso sulle quali però non sembrano esserci dubbi.