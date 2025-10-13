Tragedia in un’azienda agricola nel Casertano, operaio travolto e ucciso da una bufala

PUBBLICITÀ

Una tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi in un’azienda agricola situata al confine tra Grazzanise e Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta. Un uomo di circa 50 anni, di nazionalità indiana, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una bufala all’interno della struttura, lungo la Strada Provinciale 203.

In un primo momento si era pensato che la vittima fosse rimasta coinvolta in un incidente con un trattore, ma gli accertamenti successivi hanno chiarito che l’operaio sarebbe stato colpito violentemente dall’animale, riportando ferite fatali. L’uomo, dipendente delle Ferrovie, si trovava sul posto per motivi di lavoro, probabilmente legati a un intervento tecnico o di manutenzione. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Il cinquantenne è deceduto poco dopo.

PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. L’area è stata momentaneamente delimitata per consentire i rilievi tecnici, mentre la Procura ha disposto il trasferimento della salma all’istituto di medicina legale per l’autopsia. La notizia ha profondamente scosso la comunità locale, dove il lavoro agricolo e zootecnico resta una componente essenziale dell’economia ma anche un settore spesso segnato da gravi incidenti.