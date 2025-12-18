PUBBLICITÀ
Tragedia sfiorata a Poggioreale, donna investita dallo scooter in corsa

Di Nicola Avolio
Ancora sangue e paura in via Nuova Poggioreale. Ieri mattina si è verificato l’ennesimo grave incidente stradale: una donna è stata investita da uno scooter che percorreva la corsia preferenziale a velocità sostenuta.

La vittima, madre di un cittadino che ha segnalato l’accaduto al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ha riportato la frattura scomposta di tre costole e la rottura del bacino pubico ileo sinistro. Solo per un miracolo non si è trasformata nell’ennesima vittima della strada.

Sul posto si sono vissuti momenti di grande tensione, con il traffico paralizzato e numerosi cittadini accorsi per prestare soccorso. Le immagini mostrano uno scenario ormai purtroppo familiare: mezzi a terra, persone ferite, panico e rabbia.

«Da anni denunciamo che via Nuova Poggioreale è una strada pericolosissima – dichiara Borrelli – qui si corre come su una pista e le corsie preferenziali vengono utilizzate come autostrade urbane. È inaccettabile».

«Servono interventi immediati e strutturali: dossi rallentatori, strisce pedonali rialzate, dispositivi anti-velocità e l’istituzione di vere Zone 30 – continua Borrelli – non possiamo più affidarci solo ai controlli sporadici. La sicurezza si garantisce anche modificando fisicamente le strade».

«A questo va aggiunto un giro di vite senza precedenti – conclude – con pene severissime per chi guida in maniera pericolosa e incosciente, perché chi mette a rischio la vita degli altri sta commettendo un atto di irresponsabilità gravissimo. Non possiamo continuare a contare feriti e morti prima di intervenire».

