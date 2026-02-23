PUBBLICITÀ
Tragedia sul lavoro a Nocera Inferiore, Carmine muore investito dal camion

Di Nicola Avolio
Tragedia sul lavoro questa mattina a Nocera Inferiore, dove un giovane di 24 anni, Carmine Albero originario di Sarno, ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 10 in un cantiere situato in via Fiano, all’interno del piazzale di un’azienda di trasporti e logistica. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si trovava nell’area quando sarebbe stato investito da un camion dell’azienda che stava effettuando una manovra in retromarcia.

L’impatto è stato violentissimo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La notizia ha scosso profondamente le comunità di Sarno e Nocera Inferiore, dove la vittima era conosciuta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dal colonnello Gianfranco Albanese, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

