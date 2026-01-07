Tragedia sul lavoro in Campania, operaio 25enne muore dopo un malore

PUBBLICITÀ

Tragedia questa mattina a San Salvatore Telesino. Un giovane operaio di 25 anni, R.B., di origini indiane e residente nella Valle Telesina, è morto improvvisamente nel piazzale dell’azienda “Idroambiente”, dove stava lavorando. La notizia è riportata da Il Mattino.

L’episodio si è verificato poco dopo le 7. Il ragazzo si è accasciato improvvisamente davanti ai colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Presenti anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

Su disposizione del pubblico ministero Olimpia Anzalone, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “San Pio” di Benevento. Qui il medico legale Emilio D’Oro ha effettuato un esame esterno, dal quale è emerso che il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso, verosimilmente un infarto o un arresto cardiocircolatorio.