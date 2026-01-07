PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia sul lavoro in Campania, operaio 25enne muore dopo un malore
CronacaCronaca locale

Tragedia sul lavoro in Campania, operaio 25enne muore dopo un malore

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Tragedia sul lavoro in Campania, operaio 25enne muore dopo un malore
Tragedia sul lavoro in Campania, operaio 25enne muore dopo un malore
PUBBLICITÀ

Tragedia questa mattina a San Salvatore Telesino. Un giovane operaio di 25 anni, R.B., di origini indiane e residente nella Valle Telesina, è morto improvvisamente nel piazzale dell’azienda “Idroambiente”, dove stava lavorando. La notizia è riportata da Il Mattino.

L’episodio si è verificato poco dopo le 7. Il ragazzo si è accasciato improvvisamente davanti ai colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Presenti anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti di rito.

PUBBLICITÀ

Su disposizione del pubblico ministero Olimpia Anzalone, la salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “San Pio” di Benevento. Qui il medico legale Emilio D’Oro ha effettuato un esame esterno, dal quale è emerso che il decesso sarebbe stato causato da un malore improvviso, verosimilmente un infarto o un arresto cardiocircolatorio.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati