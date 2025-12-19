PUBBLICITÀ

Investito e ucciso dal treno della Circumvesuviana mentre pedala in bici nella galleria. L’incidente ferroviario mortale è avvenuto a Vico Equense, in penisola Sorrentina, attorno alle ore 14 di oggi, nei pressi di località Scrajo Terme, nella provincia di Napoli.

La vittima al momento non è stata ancora identificata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati subito i Carabinieri della stazione di Vico Equense, che sono stati incaricati delle indagini. Nonché l’ambulanza del 118 dell’Asl di Napoli.

PUBBLICITÀ

Tragedia sulla linea della Circumvesuviana a Vico Equense, investito e ucciso dal treno in corsa

La vittima, secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo in bici una galleria della linea ferroviaria della Circumvesuviana, che collega Napoli a Sorrento, quando è avvenuto l’incidente. Immediatamente, la centrale operativa dell’Eav, la società regionale della mobilità che gestisce la linea su ferro, ha bloccato la circolazione su tutta la tratta per consentire alle forze dell’ordine di indagare. Sulla dinamica ancora tutto da accertare, sulla natura dell’incidente si valuta anche l’ipotesi del suicidio.

L’Eav ha comunicato che l’investimento ha coinvolto il treno 1117 ed è avvenuto a circa 200 metri dalla Stazione di Vico Equense, all’imbocco della galleria che va verso Castellammare. “La circolazione – scrive l’azienda – è al momento interrotta tra Vico Equense e Castellammare di Stabia. La dinamica al momento sembrerebbe far pensare ad un suicidio. I viaggiatori sono stati fatti scendere dai convogli e accompagnati dal personale del treno nella stazione di Vico Equense. Sulla tratta interrotta è stato disposto servizio sostitutivo su gomma”.