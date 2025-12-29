PUBBLICITÀ
Tragico incidente a Capodichino, 60enne muore dopo il ricovero in ospedale

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Un grave incidente stradale si è verificato nella zona di Capodichino, nei pressi dell’aeroporto di Napoli. Nello schianto ha perso la vita un uomo di 60 anni. Lo scontro è avvenuto nella tarda mattinata di domenica 28 dicembre, intorno alle 11, in via Cardinale Filomarino, non lontano dall’incrocio con la parrocchia di Santa Maria di Fatima. Lo riporta Fanpage.it.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause non ancora chiarite, si è scontrato con un’automobile in transito. In seguito all’impatto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo poi contro una seconda vettura parcheggiata lungo la strada.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. Il motociclista, in condizioni gravissime, è stato soccorso, stabilizzato e trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto nella mattinata di lunedì 29 dicembre.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, appartenenti al reparto Cot San Lorenzo.

