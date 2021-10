Un tragico incidente è avvenuto la scorsa notte in provincia di Caserta. L’epilogo è tragico con una giovane vita spezzata. Dai primi rilievi è emerso che la Panda condotta dalla 25enne Giulia Carfora, che era assieme alla cugina, si è capovolta sul cavalcavia per cause ancora in fase di accertamento. Giulia veniva da Arienzo e stava accompagnando la parente a casa (ferita e non in pericolo di vita), la vettura all’altezza dei giardinetti del cavalcavia si è ribaltata, dopo aver centrato la segnaletica verticale. Lo riporta Edizione Caserta.

Per lei non c’è stato scampo. Il sinistro è stato rilevato dalla polizia. La salma di Giulia Carfora è stata trasportata all’ospedale di Caserta, reparto di medicina legale. Una tragedia che scuote la città, soltanto 3 anni fa, Giulia aveva perso il fidanzato di Maddaloni in un incidente stradale: viveva con il padre.