Tragico incidente in tangenziale, Michela Righetto muore a 28 anni

Di Gianluca Spina
Tragedia nel pomeriggio di domenica sulla tangenziale Sud di Brescia, dove ha perso la vita Michela Righetto, 28 anni, residente a Rezzato. La giovane si trovava al volante della sua Fiat 500 bianca quando, poco dopo le 16, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Zeno e Fornaci in direzione Milano, ha perso il controllo del veicolo.

L’auto è finita contro il guardrail con un impatto devastante. La violenza dello schianto ha sbalzato la ragazza fuori dall’abitacolo: i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Michela viveva con la madre Francesca, il padre Cristiano e la sorella minore Elisa. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la comunità di Rezzato, dove la famiglia è molto conosciuta.

