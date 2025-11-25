Tragico incidente nel Casertano, Giuseppina Lungo muore a 44 anni

PUBBLICITÀ

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la Provinciale 146, nel tratto compreso tra via Tufo e la statale Appia, in località Simeone, alla periferia di Vitulazio. Una donna del posto, Giuseppina Lungo, 44 anni, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua Fiat Punto, finita violentemente contro un albero. L’urto è stato talmente violento da non lasciarle alcuna possibilità di sopravvivenza: quando i soccorritori del 118 sono arrivati, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

La salma, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata trasferita all’istituto di medicina legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per l’autopsia, che dovrà chiarire anche se la donna possa essere stata colpita da un malore prima dello schianto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Capua, che hanno eseguito i rilievi e stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, al momento non resa nota.

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Vitulazio, dove Giuseppina Lungo, casalinga, era molto conosciuta e apprezzata. Originaria di Bellona, viveva da alcuni anni nel comune in provincia di Caserta.