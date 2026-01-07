PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragico incidente sulla Napoli–Roma: muore motociclista nello scontro con un’auto
CronacaCronaca locale

Tragico incidente sulla Napoli–Roma: muore motociclista nello scontro con un’auto

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Ennesimo incidente mortale lungo l’autostrada A1 Napoli–Roma. Il dramma si è consumato questa mattina poco dopo le sette, nel tratto compreso tra le barriere di Caserta e la carreggiata in direzione Napoli.

Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’automobile si sono scontrate violentemente. Nell’impatto, il motociclista è stato sbalzato per diversi metri, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando ferite gravissime.

PUBBLICITÀ

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati