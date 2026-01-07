Tragico incidente sulla Napoli–Roma: muore motociclista nello scontro con un’auto

PUBBLICITÀ

Ennesimo incidente mortale lungo l’autostrada A1 Napoli–Roma. Il dramma si è consumato questa mattina poco dopo le sette, nel tratto compreso tra le barriere di Caserta e la carreggiata in direzione Napoli.

Per cause ancora in corso di accertamento, una moto e un’automobile si sono scontrate violentemente. Nell’impatto, il motociclista è stato sbalzato per diversi metri, finendo rovinosamente sull’asfalto e riportando ferite gravissime.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.