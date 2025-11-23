PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragico schianto in auto sull'A2, Enrico e Gabriele muoiono nell'impatto
Cronaca

Tragico schianto in auto sull’A2, Enrico e Gabriele muoiono nell’impatto

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tragico schianto in auto sull'A2, Enrico e Gabriele muoiono nell'impatto
Tragico schianto in auto sull'A2, Enrico e Gabriele muoiono nell'impatto
PUBBLICITÀ

Tragico incidente, alle 3.40 di oggi, sull’A2 del Mediterraneo, tra Eboli e Campagna. Per cause da accertare, un veicolo leggero è improvvisamente sbandato, schiantandosi contro il guardrail. Morti, purtroppo, i due ragazzi a bordo, Gabriele Viviani di 22 anni, ed Enrico Gonnella di 30 anni.

Sul posto, i sanitari del Vopi con l’auto medica di Battipaglia, la Polizia Stradale, l’Anas e i Vigili del Fuoco. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

PUBBLICITÀ

Tragico schianto in auto sull’A2, Enrico e Gabriele muoiono nell’impatto: il cordoglio dell’ASD Città di Campagna

“L’ASD Città di Campagna si unisce al dolore che ha colpito le famiglie e l’intera comunità per la tragica scomparsa di Gabriele ed Enrico. Due vite spezzate troppo presto, che lasciano un vuoto immenso in tutti noi. In questo momento di profonda tristezza, la nostra società sportiva abbraccia con affetto e vicinanza i loro cari, gli amici e chiunque abbia condiviso con loro un pezzo di strada. Che il loro ricordo possa rimanere vivo nei cuori di tutti. Riposate in pace, ragazzi”.

Tra gli altri messaggi di cordoglio sui social quello della Fp Cgil Salerno: “Il Segretario Generale, il Segretario provinciale Erasmo Venosi e i compagni tutti del comparto igiene ambientale, si stringono al dolore del caro Elia Viviani per la tragica perdita del giovane figlio Gabriele”.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati