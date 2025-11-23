PUBBLICITÀ

Tragico incidente, alle 3.40 di oggi, sull’A2 del Mediterraneo, tra Eboli e Campagna. Per cause da accertare, un veicolo leggero è improvvisamente sbandato, schiantandosi contro il guardrail. Morti, purtroppo, i due ragazzi a bordo, Gabriele Viviani di 22 anni, ed Enrico Gonnella di 30 anni.

Sul posto, i sanitari del Vopi con l’auto medica di Battipaglia, la Polizia Stradale, l’Anas e i Vigili del Fuoco. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

Tragico schianto in auto sull’A2, Enrico e Gabriele muoiono nell’impatto: il cordoglio dell’ASD Città di Campagna

“L’ASD Città di Campagna si unisce al dolore che ha colpito le famiglie e l’intera comunità per la tragica scomparsa di Gabriele ed Enrico. Due vite spezzate troppo presto, che lasciano un vuoto immenso in tutti noi. In questo momento di profonda tristezza, la nostra società sportiva abbraccia con affetto e vicinanza i loro cari, gli amici e chiunque abbia condiviso con loro un pezzo di strada. Che il loro ricordo possa rimanere vivo nei cuori di tutti. Riposate in pace, ragazzi”.

Tra gli altri messaggi di cordoglio sui social quello della Fp Cgil Salerno: “Il Segretario Generale, il Segretario provinciale Erasmo Venosi e i compagni tutti del comparto igiene ambientale, si stringono al dolore del caro Elia Viviani per la tragica perdita del giovane figlio Gabriele”.