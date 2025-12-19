Tragico schianto nel Napoletano, Andrea muore a 23 anni

PUBBLICITÀ

Andrea Cesarano è morto in seguito ad un tragico incidente stradale avvenuto in via Cappella dei Bisi a Santa Maria La Carità. Il 23enne di Lettere era ricoverato all’ospedale del Mare dove purtroppo è spirato come riporta il quotidiano Metropolis. “A nome di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più profondo e sentito cordoglio per la tragica e prematura scomparsa di Andrea Cesarano. La perdita di un giovane di soli 23 anni è un dolore lacerante che colpisce nel cuore la nostra comunità e ci lascia senza parole. In questo momento di immenso sconforto, ci stringiamo con affetto e solidarietà alla famiglia Cesarano, condividendo la loro atroce sofferenza. La perdita di un giovane figlio della nostra terra è una ferita aperta per ognuno di noi. Che il ricordo della sua vitalità possa essere di conforto a chi lo ha amato” ha scritto sui social la sindaca di Lettere, Anna Amendola.

Incidente a Melito, 8 feriti

Ieri in tarda serata i carabinieri della sezione radiomobile di Melito sono intervenuti in via Circumvallazione esterna per un incidente che ha coinvolto 3 auto e 8 persone. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un furgone avrebbe colpito un’auto in sosta, al cui interno c’erano due bambini di 8 e 13 anni con la madre. L’auto si sarebbe ribaltata finendo contro un altro veicolo nel cui abitacolo c’erano due bambini di 7 e 9 anni con i genitori.

L’autista del furgone è stato portato al ps dell’ospedale di Pozzuoli in codice giallo. Tutti i minori al Santobono in codice arancione, le due mamme in codice arancione e azzurro all’ospedale di Giugliano. Nessuno in pericolo di vita. Veicoli sequestrati.