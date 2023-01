Trans e un uomo scoperti nel bagno da una ragazzina mentre consumano un rapporto, interviene la polizia

Pubblicità

A Pisa è da poco passata l’ora di pranzo, inizia un pomeriggio come tanti. Il solito tran tran invade il centro commerciale di Pisanova, è un normalissimo lunedì. Poi succede qualcosa di incredibile, un colpo di scena che avrà ripercussioni anche sul piano penale. Protagonista, suo malgrado, un’innocua ragazzina. La giovane, minorenne, va alla toilette e scopre due persone intente a far sesso.

Lei, la ragazzina, voleva solo andare in bagno. Quando si è avvicinata alle porte delle toilettes ha sentito dei sospiri eloquenti provenire da uno dei bagni. A quel punto, come riporta Il Tirreno, si è allontanata e quando ha incontrato una donna che conosceva l’ha informata di quello che stava accadendo o pensava che stesse succedendo nel bagno.

In quello sgabuzzino con il wc attaccato al muro e le piastrelle smaltate un uomo e una trans stavano consumando un rapporto sessuale.

Un episodio avvenuto intorno alle 13.30 all’Esselunga nel centro commerciale Pisanova.

Si tratta di due persone conosciute in città e che già altre volte erano state scoperte dal personale della vigilanza in atteggiamenti intimi all’interno dei bagni.

Non sono usciti subito dal bagno. Anzi. Alla richiesta di una serie di persone di allontanarsi i due hanno fatto resistenza.

Visto lo stallo in corso è stato deciso di chiamare il 112, il numero unico delle emergenze. Una volante della questura è arrivata all’Esselunga e gli agenti sono riusciti a convincere la coppia ad aprire la porta e uscire dal bagno. E hanno anche avuto conferma dell’incontro hard.

Dopo aver identificato la minore e i due, già noti alle forze dell’ordine, l’intervento è andato avanti con un approfondimento in questura.

Uno è stato caricato sulla macchina della polizia e l’altra su quella dei carabinieri arrivati. L’ipotesi di reato è di atti osceni in luogo pubblico.