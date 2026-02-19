PUBBLICITÀ
HomeCronacaTrapianto di cuore fallito al Monaldi, indagini anche sul ruolo dell'equipe di...
CronacaCronaca localeCronaca nazionale

Trapianto di cuore fallito al Monaldi, indagini anche sul ruolo dell’equipe di Bolzano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Trapianto di cuore fallito al Monaldi, indagini anche sul ruolo dell'equipe di Bolzano
Trapianto di cuore fallito al Monaldi, indagini anche sul ruolo dell'equipe di Bolzano
PUBBLICITÀ

Mentre dall’inchiesta interna e dalla relativa relazione dell’ospedale Monaldi, anticipata oggi dal quotidiano Repubblica, sta emergendo una versione della storia, ci sarà spazio poi anche per la verità giudiziaria sulla vicenda del bambino di 2 anni e mezzo a cui è stato trapiantato un cuore inutilizzabile.

Trapianto di cuore fallito al Monaldi, indagini anche sul ruolo dell’equipe di Bolzano

Le indagini della magistratura, infatti vanno avanti: al momento sono sei gli indagati, tra medici e paramedici, tutti afferenti alle equipe dell’ospedale Monaldi di Napoli che hanno eseguito l’espianto del cuore all’ospedale San Maurizio di Bolzano e che hanno eseguito l’impianto, l’attività investigativa degli inquirenti si sta concentrando ora anche nella città altoatesina e non è escluso che, nelle prossime ore, altre persone possano essere iscritte nel registro degli indagati.

PUBBLICITÀ

La Procura partenopea si sta avvalendo delle consulenze dei carabinieri del Nas di Napoli e Trento. A Bolzano, inoltre, andranno anche gli ispettori del Ministero della Salute, che attualmente sono ancora a Napoli e poi si sposteranno in Alto Adige.

Tra i nodi che le inchieste dovranno sciogliere c’è quello del trasporto del cuore da Bolzano a Napoli. Secondo quanto emerso già nelle fasi iniziali della vicenda e sottolineato anche nella relazione dell’ospedale Mondali, in Alto Adige, una volta prelevato dal donatore, il cuore sarebbe stato conservato in ghiaccio secco, invece che in quello normale, per giunta trasportato in un contenitore considerato vetusto, non in grado di tenere sotto controllo la temperatura dell’organo.

Così, una volta giunto nel capoluogo campano, il cuore, per effetto del ghiaccio secco, sarebbe stato circondato da un blocco di ghiaccio, arrivando a una temperatura di -79 gradi, invece che a 4 gradi, temperatura ideale per la sua conservazione. I medici che hanno eseguito il trapianto, però, avevano già espiantato il cuore del bambino e non hanno potuto fare altro che impiantare quello danneggiato che, una volta inserito, non ha cominciato a battere.

Dallo scorso 23 dicembre, da quasi 2 mesi dunque, il piccolo vive attaccato all’Ecmo, macchina che supporta le funzioni vitali ma che, dopo tutto questo tempo, ha compromesso le funzioni degli altri organi.

La mamma del piccolo Domenico: “Finché respira non muore la speranza”

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati