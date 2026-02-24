PUBBLICITÀ
HomeCronacaTrapianto fallito al Monaldi, chi sono i 7 medici indagati per la...
CronacaCronaca locale

Trapianto fallito al Monaldi, chi sono i 7 medici indagati per la morte di Domenico

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Sono sette i medici iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Napoli per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore non riuscito al Monaldi.

L’ipotesi di reato al momento è quella di lesioni colpose gravissime, ma la qualificazione potrebbe cambiare nel corso delle indagini. Al centro dell’inchiesta ci sono le modalità di conservazione e trasporto dell’organo, oltre alla gestione dell’intervento chirurgico.

PUBBLICITÀ

Tra gli indagati c’è Guido Oppido, primario della Cardiochirurgia pediatrica e responsabile del team trapianti, che guidava l’operazione.

Coinvolta anche Gabriella Farina, cardiochirurga responsabile del programma di prelievo del cuore a Bolzano, insieme al collega Vincenzo Pagano.

Nel team napoletano risultano indagate Francesca Blasi, anestesista della cardiochirurgia pediatrica, e le cardiochirurghe Mariangela Addonizio ed Emma Bergonzoni.

Infine, è iscritta nel registro degli indagati anche Marisa De Feo, direttrice del Dipartimento di Chirurgia cardio-toraco-vascolare e dei trapianti di cuore dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, la cui posizione sarebbe legata al ruolo apicale ricoperto nella struttura.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione ogni fase della vicenda.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati